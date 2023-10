Seit dem letzten Wochenende fehlt von einem 40-jährigen Österreicher jede Spur. Zuletzt wurde er in Praia da Joaquina an der Atlantikküste nahe Florianopolis in Brasilien gesehen. Der Mann machte dort Urlaub, laut brasilianischen Medienberichten hätte er am 20. Oktober eine Geschäftsreise nach Sao Paulo antreten sollen, doch da tauchte er nie auf. Seine Familie in Österreich schlug Alarm, wie das Außenministerium der Kleinen Zeitung bestätigt. Dem Vernehmen nach dürfte der 40-Jährige aus Wien oder Niederösterreich stammen.

„Die Behörden haben eine Taskforce aufgestellt und suchen überall“, sagt Antonia Praun vom Außenministerium. Sowohl die österreichische Botschaft in Brasilien als auch das zuständige Konsulat seien in ständigem Kontakt mit den Behörden und den Angehörigen. Auf Facebook sucht die Botschaft mit einem Bild des Vermissten nach Hinweisen.

Zuletzt gesehen wurde der Mann am 19. Oktober. Offenbar in einer Strandbar, wo er sich nach Möglichkeiten zum Tauchen in der Gegend erkundigt haben soll, so berichten es brasilianische Medien. Der 40-Jährige sei davor gewarnt worden, ins Wasser zu gehen, es sei zu gefährlich. Nun aber wurde bei der Suchaktion auch ein Rucksack des Mannes - mit Dokumenten, Handy und Co. - am Strand von Praia da Joaquina entdeckt. Die Ermittler halten es laut den brasilianischen Medien für wahrscheinlich, dass der 40-Jährige verunfallt beziehungsweise im Meer ertrunken ist. Eine Auswertung der Handydaten soll neue Hinweise liefern, gesucht wird weiterhin fieberhaft.