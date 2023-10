Im Herbst ziehen chinesische Frauen vor dem Spiegel ihre Sommerbilanz. Huch, da hat sich doch tatsächlich etwas Bräune auf den Nacken geschummelt, wie konnte das nur passieren? Noble Blässe gilt in China noch immer als Nachweis dafür, dass man nicht draußen auf den Feldern schuften muss. Tatsächlich liegen die Zeiten, in denen mehr als neunzig Prozent der Bevölkerung Chinas in der Landwirtschaft arbeiteten, schon lange zurück. Der Wunsch nach sozialem Aufstieg und Abgrenzung ist aber geblieben.