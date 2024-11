Der einstige Box-Weltmeister Mike Tyson (58) trat in der Nacht auf Samstag für einen Showkampf zum ersten Mal seit 2005 wieder in den Ring. Sein Gegner war Influencer und Boxer Jake Paul (27), mit dem sich Tyson in Texas, USA, duellierte. Der Streaming-Dienst Netflix übertrug den Kampf live. Eine Premiere, denn Netflix übertrug bisher noch keine Sportveranstaltung live. Doch nicht jeder Fan konnte das Spiel trotz Abos durchgehend verfolgen.

Stream funktioniert nicht bei jedem

Aufgrund der hohen Nachfrage an dem Boxkampf dürfte es zu technischen Problemen gekommen sein. Viele konnten die Live-Übertragung problemlos verfolgen, andere wiederum bekamen eine Fehlermeldung beim Abrufen des Live-Streams: „Entschuldigen Sie bitte die Störung. Wir haben leider Schwierigkeiten mit Ihrer Anfrage.“

Abonnenten verärgert

Auch auf X meldete sich eine Menge an enttäuschten Abonnenten, die von der Streaming-Störung betroffen waren. Manche nahmen es auch mit Humor.

Tyson konnte sich jedoch im Ring gegen den Influencer nicht als Sieger beweisen. Mit seinem Comeback in den Boxring nach fast 20 Jahren machte er dennoch seinen Fans eine Freude.