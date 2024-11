In den Niederlanden macht man sich Sorgen. Und zwar um Jutta Leerdam. Die sechsfache Eisschnelllauf-Weltmeisterin, die aufgrund ihrer 4,5 Millionen Follower auf Instagram auch den Beinamen „Skateinfluencerin“ trägt, sehe müde aus, urteilten Experten bei der WM-Qualifikation vergangenes Wochenende in Heerenveen. Woher die Augenringe bei der 25-Jährigen kommen? Ihr Freund soll da eine gewichtige Mitschuld haben.

Denn auch Jutta Leerdam macht sich Sorgen. Und zwar um ihren Herzbuben Jake Paul. So wird der YouTuber am Freitag (2.00 Uhr, Netflix live) gegen Box-Legende Mike Tyson in Arlington in den Ring steigen. Leerdam wird in Texas dabei sein – so wie sie es auch in den vergangenen Monaten bei den Trainingssessions ihres Freundes immer wieder war. Die ständigen Sprünge über den Teich würden allerdings an der Substanz der Niederländerin zehren – laut Experten.

Diese Probleme werden Paul derzeit aber kaum tangieren. Vielmehr stellt sich dem 27-jährigen Influencer und Box-Profi (6:1-Siege) die Frage, wie er sich in dem hochstilisierten, sportlich aber wertlosen Kampf gegen die 58-jährige Legende schlagen wird. Tyson prügelte in den 1980er- und 1990er-Jahren so ziemlich alles zu Brei, was sich ihm im Ring in den Weg stellte. 1986 kürte sich „Iron Mike“ mit 20 Jahren und 144 Tagen zum noch heute jüngsten Schwergewichts-Weltmeister aller Zeiten. Allerdings pflasterten den Lebensweg des Haudraufs aus Brooklyn auch zwei Haftstrafen wegen Vergewaltigung und Körperverletzung, etliche Skandale (inklusive berühmtem „Ohrbiss“), Depressionen, Drogen- und Alkoholmissbrauch, finanzieller Bankrott und eine Brieftaubenzucht.

Die als „meistgesehenes Boxereignis der modernen Boxgeschichte“ promotete Prügelei soll für Tyson eine Börse zwischen 50 und 100 Millionen Dollar abwerfen. Im Vorfeld rührte der Superstar mit markigen Sprüchen à la „Wenn ich gewinne, werde ich unsterblich sein. Wenn ich es aber schlecht mache, möchte ich nicht in einem Krankenhausbett sterben. Ich möchte im Ring sterben“, auch vorbildlich die Werbetrommel, doch musste der ursprünglich für Juli geplante Kampf aufgrund eines Magengeschwürs bei Tyson auf November verschoben werden.

Tysons Herausforderer und Landsmann Paul bringt in das auf acht Runden à je zwei Minuten angesetzte Duell neben seiner Profierfahrung („Ich werde das neue Gesicht des Boxens sein“) vor allem auch 27 Millionen Follower auf Instagram sowie 20,8 Millionen auf YouTube mit in den Ring. Zahlen, welche die Auseinandersetzung neben Tysons Comeback zum Mega-Event machen. 80.000 Fans sind im AT&T Stadium live dabei, Millionen via Streaming-Dienst.

Nach dem Kampf wird Jutta Leerdam wieder in den Flieger Richtung Europa steigen, am 22. November geht es weiter zu den Weltcups in Japan und eine Woche später nach Peking. Strapazen, die die Augenringe der Eisschnellläuferin nicht kleiner werden lassen. Aber alles halb so schlimm, wird nach diesem Freitag wohl auch Freund Paul mit zumindest einem geschwollenen Auge herumlaufen. Dafür wird Altmeister Tyson schon sorgen.