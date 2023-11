„Weihnachtswichtel Nummer Eins“ ist Gernot Kloiber, Gemeinderat der „Liste für Alle“ (LFA) in Althofen. Er ist der Organisator der „Weihnachtswelt“, die am 1. Dezember eröffnet wird. 20 Hütten sind bereits am neu gestalteten Hauptplatz bei Stadtamt und Kulturhalle aufgestellt. An fünf Wochenenden hat der Adventmarkt geöffnet, Anbieter von Kunsthandwerk bis Kulinarik werden vertreten sein. „Eigentlich ist die Bezeichnung Adventmarkt fast zu wenig“, sagt Bürgermeister Walter Zemrosser (Liste für Alle). „Wir wollen die Besucher eher in eine Weihnachtswelt einladen.“ Seit Februar laufen die Planungen, sagt Kloiber und betont: „Ich will keinen Kommerz, sondern Entschleunigung.“ Man habe sich dafür bekannte Märkte angesehen, darunter auch jenen in Laibach, um diesem Anspruch gerecht zu werden. Übertriebenes Beschallungs- und Blinklicht-Generve ist tabu. Zemrosser: „Gestalterisch lösen wir das unter anderem so, dass die Besucher zwischen Bäumen hindurchgehen können, wenn sie in die Weihnachtswelt eintreten.“