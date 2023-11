Mitten in einer milliardenschweren Investitionsoffensive hat Infineon Rekordwerte bei Umsatz und Gewinn erzielt. Die Erlöse kletterten dank starken Wachstums in den Segmenten Automotive und Green Industrial Power im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022/23 um 15 Prozent auf 16,31 Milliarden Euro, teilte der deutsche Chiphersteller am Mittwoch mit. Das Segment-Ergebnis habe doppelt so stark auf 4,4 Milliarden Euro zugelegt.

Für das laufende Geschäftsjahr stellte der Konzern einen Umsatz von 17 Milliarden Euro plus/minus 500 Millionen Euro in Aussicht. Außerdem soll die Dividende von 0,32 auf 0,35 Euro je Aktie steigen. Das operative Gewinnziel von Vorstandschef Jochen Hanebeck liegt allerdings etwas unter den durchschnittlichen Marktschätzungen.

Knapp 5500 Mitarbeiter in Österreich

Infineon Österreich mit Hauptsitz in Villach erzielte im Geschäftsjahr 2022 mit knapp 5500 Beschäftigten - davon rund 2400 in Forschung & Entwicklung - einen Umsatz von 5,2 Milliarden Euro.

Vorstandsmitglieder Andreas Urschitz Chief Marketing Officer, Elke Reichart Chief Digital Transformation Officer, Jochen Hanebeck Vorstandsvorsitzender, Sven Schneider Finanzvorstand, Rutger Wijburg Chief Operations Officer © IMAGO / Frank Hoermann/sven Simon

Die Infineon-Aktie (plus 3,7 Prozent) gab dem Tech-Sektor in der Folge Auftrieb.