Mehrere Milliarden Euro, die in den vergangenen Jahren in den Standort Villach investiert wurden, Tausende neue Mitarbeiter, verantwortlich für 70 Prozent der Forschungsausgaben in Kärnten. Der Halbleiterhersteller Infineon ist der unangefochtene Leitbetrieb des Landes. Ohne diesen Leuchtturm würde es in Kärntens Wirtschaft deutlich düsterer ausschauen.