Ein in Klagenfurt lebender Bosnier hat am Dienstag in seiner Wohnung seine 59-jährige Tochter mit dem Umbringen bedroht. Laut Polizei untermauerte er diese Aussage mit einem Messer. Im Zuge des Streites kam es zu einer tätlichen Auseinandersetzung, bei der beide verletzt wurden. Vater und Tochter begaben sich in ärztliche Behandlung. Gegen den Mann wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot, sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.