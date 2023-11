Längst sind die Supermarkt-Regale mit Lebkuchen und Schoko-Nikolos gefüllt, doch ohne Schnee kommt bei vielen noch keine Weihnachtsstimmung auf. Der erste Adventmarkt im Bezirk könnte das ändern. Hätte es die zweijährige Coronapause nicht gegeben, würde der „Weihnachtszauber am Dechantteich“ in Köflach heuer zum zehnten Mal stattfinden. Das Areal rund um den Teich präsentiert sich am 18. und 19. November erstmals in neuem Gewand, bekanntlich wurde dort ein Kurpark errichtet. „Die Frage war, ob die Arbeiten rechtzeitig fertig werden, zum Glück ist sich alles ausgegangen“, freut sich Veranstalter Rudolf Götzl, der den Weihnachtsmarkt ins Leben gerufen hat.