Spätestens ab kommendem Wochenende ist der Bezirk in Weihnachtsstimmung, denn dann startet am Dechantteich in Köflach der erste Adventmarkt. Wir haben uns bei den Gemeinden umgehört und eine kleine Tour-de-Weihnacht zusammengestellt - für all jene, die vom Adventzauber nicht genug bekommen können: