Vierzehn Nationen in einer Klasse? In der Volksschule Gabelsbergerstraße in Graz kommen die 275 Schülerinnen und Schüler aus 25 Ländern, nur acht Kinder haben als Muttersprache Deutsch. Für Schuldirektor Bruno Leitner und sein Lehrerteam eine Herausforderung, die sie mit Engagement und Herzblut meistern. Unterstützt wird das Team seit Jahren von der Initiative „Mehr Freu(n)de mit Deutsch“, die es ermöglicht, dass mit den Kindern in Kleingruppen zusätzlich Deutsch gelernt wird. Eine Initiative, die den diesjährigen Grawe-Award in Höhe von 15.000 Euro verliehen bekam. „Was vor allem anderen zählt, ist der Faktor Mensch“, freuten sich Grawe-Generaldirektor Klaus Scheitegel und Grawe-Ehrenpräsident Franz Harnoncourt-Unverzagt, dass die Jury mit dem Vorstandsvorsitzenden der Grawe-Vermögensverwaltung, Othmar Ederer, ORF-Chefredakteur Wolfgang Schaller, Kleine-Zeitung-Chefredaktions-Mitglied Carina Kerschbaumer und Grawe-Betriebsrätin Ursula Wipfler ein Schulprojekt ausgezeichnet hat. „Wir wissen alle, dass Deutschkenntnisse wegweisend für den Bildungserfolg sind“, betonte Andrea Graf in ihrer Laudatio auf Bruno Leitner, der von Franz Harnoncourt-Unverzagt gemeinsam mit der Lehrerin Ekaterina Moser den Grawe-Award überreicht bekam. Für Begeisterung sorgte der Chor der Schule, die „International Voices“ mit Dietmar Bresnig und dem Lied „Shalom“ sowie dem Appell: „Kinder wollen keinen Krieg“.