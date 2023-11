Villacher Kindergarten muss Öffnungszeit um eine Stunde kürzen

Neues Gesetz und Fachkräftemangel bringen Kindergärten an ihre Grenzen. In Villach muss der Pfarrkindergarten Nikolai ab sofort um 16 Uhr schließen. Kritik an neuem Betreuungsgesetz des Landes.