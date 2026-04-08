Der Kleine Zeitung Club lädt Sie zu einem exklusiven Workshop ein, der Ihnen den Umgang mit digitaler Information näher bringt. Erfahren Sie aus erster Hand, wie die Kleine Zeitung ihre Social-Media-Kanäle bespielt, was eine Bubble so gefährlich macht und wie schnell man selbst hineingerät. Unsere Redakteurinnen Julia Primus und Julia Wiesflecker geben Einblicke, wie sie mit Falschmeldungen umgehen, wie Aufklärung funktioniert und worauf Sie im Alltag achten sollten. Lernen Sie Tipps & Tricks kennen, um Fake News zuverlässig zu entlarven – spannend, interaktiv und anhand konkreter Beispiele aus der Praxis.

Freuen Sie sich auf einen spannenden Abend – exklusiv für Mitglieder des Kleine Zeitung Clubs.

Rasch anmelden! Die Teilnahme ist kostenlos, aber limitiert.