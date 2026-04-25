Ein Rezept von Food-Bloggerin cookingCatrin
Dauer: 20 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Kochlehrling
Menge: 4 Portionen
Schnelle Bärlauchnudelpfanne
Zutaten:
- 400 g Dinkelpenne
- 1 Bund Bärlauch
- 350 g Crème fraîche
- 200 ml Schlagobers
- 1 große rote Zwiebel
- 2 EL Olivenöl
- Zesten einer ½ Zitrone
- Saft einer ½ Zitrone
- 1 gehäufter EL Gemüsesuppenpulver
- Etwas Chili
- Salz & Pfeffer
Zubereitung:
- Die Nudeln nach Packungsanleitung in gesalzenem Wasser bissfest kochen. Abseihen und zur Seite stellen.
- Den Bärlauch waschen, grob hacken und davon die Hälfte mit dem Crème fraîche und dem Schlagobers fein pürieren. Die Zwiebel schälen, fein hacken und in Olivenöl anrösten. Den restlichen gehackten Bärlauch – etwas für die Garnitur zur Seite stellen – zugeben und kurz mitrösten. Die Bärlauchsauce dazugeben mit den Zesten, dem Zitronensaft und den Gewürzen abschmecken. Die Nudeln unterheben. Die cremigen Bärlauchnudeln mit frisch gehacktem Bärlauch garniert servieren.