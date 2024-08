Zutaten

250g Datteln oder Dattelpaste

100g Walnüsse

100g getrocknete Zwetschken / Pflaumen

1 TL Vanillepulver

2 EL Wasser



Schokolade + Kokosöl



Deko: Walnüsse, Salzflocken

Zubereitung

Die Walnüsse fein mahlen und die restlichen Zutaten hinzufügen. Gut vermengen bis eine leicht klebrige Konsistenz entsteht. In eine Muffin-Silikonform hineindrücken und kaltstellen. In der Zwischenzeit Schokolade mit Kokosöl schmelzen. Schokolade auf die gekühlte Masse in den Silikonformen verteilen. Mit Walnüssen toppen und noch einmal für mind. 30 Minuten im Gefrierfach kaltstellen. Fertig zum Genießen!