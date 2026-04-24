Der Herbst ist die vielleicht schönste Jahreszeit am Gardasee: Das Wasser schimmert noch in sommerlichem Türkis, während die Weinhügel und Wälder ringsum bereits in leuchtendem Rot und Gold erstrahlen – ein Farbenspiel, das man so schnell nicht vergisst.

Highlights

Anreise mit komfortablem Reisebus durch die Hügel Venetiens nach Vicenza

Weiterfahrt zum Gardasee mit Blick auf die sich öffnende Landschaft

Unterkunft im eleganten 4-Sterne-Hotel „Grand Hotel Riva del Garda“

Erkundung des Gardasees von Nord bis Süd

Besuch von Riva del Garda (lebhaft), Torbole (ruhig) und Sirmione (malerisch, mittelalterlich)

Ausflug ins Hinterland zur Wallfahrtskirche Madonna della Corona (spektakulär in den Fels gebaut)

Weiterreise Richtung Norden entlang von Schlössern bis nach Trient in den Trentiner Alpen

Kulinarischer Höhepunkt: Verkostung regionaler Weine und Olivenöle

Angebot

Fahrt im RETTER Luxus-Reisebus

4 x Übernachtung im 4-Sterne Grand Hotel Riva del Garda (neu renoviert) mit HP

Besichtigungen lt. Programm

Wein- & Olivenölverkostung

RETTER Reiseleitung

Reisezeitraum & Preis

Termin: 8. bis 12. 11. 2026

Preis: 765 Euro (Einzelzimmerzuschlag: 150 Euro)

Buchung nach Verfügbarkeit und unter Angabe der Kundennummer.

Sirmione, Gardasee © Adobestock

Wallfahrtskirche Madonna della Corona © Adobestock

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