Der Herbst ist die vielleicht schönste Jahreszeit am Gardasee: Das Wasser schimmert noch in sommerlichem Türkis, während die Weinhügel und Wälder ringsum bereits in leuchtendem Rot und Gold erstrahlen – ein Farbenspiel, das man so schnell nicht vergisst.
Highlights
- Anreise mit komfortablem Reisebus durch die Hügel Venetiens nach Vicenza
- Weiterfahrt zum Gardasee mit Blick auf die sich öffnende Landschaft
- Unterkunft im eleganten 4-Sterne-Hotel „Grand Hotel Riva del Garda“
- Erkundung des Gardasees von Nord bis Süd
- Besuch von Riva del Garda (lebhaft), Torbole (ruhig) und Sirmione (malerisch, mittelalterlich)
- Ausflug ins Hinterland zur Wallfahrtskirche Madonna della Corona (spektakulär in den Fels gebaut)
- Weiterreise Richtung Norden entlang von Schlössern bis nach Trient in den Trentiner Alpen
- Kulinarischer Höhepunkt: Verkostung regionaler Weine und Olivenöle
Angebot
- Fahrt im RETTER Luxus-Reisebus
- 4 x Übernachtung im 4-Sterne Grand Hotel Riva del Garda (neu renoviert) mit HP
- Besichtigungen lt. Programm
- Wein- & Olivenölverkostung
- RETTER Reiseleitung
Reisezeitraum & Preis
Termin: 8. bis 12. 11. 2026
Preis: 765 Euro (Einzelzimmerzuschlag: 150 Euro)
Buchung nach Verfügbarkeit und unter Angabe der Kundennummer.
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