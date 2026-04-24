Erleben Sie Trenčín, Europas Kulturhauptstadt 2026, auf einer inspirierenden 3-tägigen Busreise voller Geschichte, Charme und kultureller Höhepunkte.

Highlights

Eindrucksvolle Burg hoch über der Stadt mit spektakulären Ausblicken

Verwinkelte Altstadtgassen mit lebendiger Atmosphäre und slowakischer Gastfreundschaft

Historische Spuren (z. B. römische Inschrift, bedeutende Bauwerke) zeigen bewegte Vergangenheit

Vielfältige Kunst-, Musik- und Veranstaltungsangebote

Aufenthalt in Bratislava als Ergänzung der Reise

Angebot

Busfahrt nach Bratislava / Trenčín

2 x N/DZ mit Frühstück im 4* Hotel Clarion Congress oder im 4*Hotel Falkensteiner

geführter Stadtrundgang in Bratislava

Ganztagesausflug nach Trenčín inkl. Kurtaxen

Reisezeitraum & Preis

9. bis 11. Oktober 2026 im Hotel Clarion um 309 Euro (EZZ: 120 Euro)

9. bis 11. Oktober 2026 im Hotel Falkensteiner um 399 Euro (EZZ: 180 Euro)

Buchung nach Verfügbarkeit und unter Angabe der Kundennummer.

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