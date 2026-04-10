Im Schatten des Kilimandscharos auf Entdeckungsreise durch Kenia: Dieses unvergessliche Erlebnis ist eine Mischung aus aufregenden Safaris und entspannenden Tagen an einem der schönsten Strände Afrikas.
Highlights
- Faszinierende Tierwelt im Tsavo West Nationalpark
- Entspannung am Diani Beach, einem tropischen Paradies
- Kombination aus Natur- und Kulturerlebnissen in Kenia
Angebot
- Flug Wien-Nairobi/Mombasa-Wien mit Ethiopian Airlines bzw. Turkish Airlines
- 6 Nächtigungen in sehr guten Mittelklasse-Hotels/Lodges im Doppelzimmer
- 3 Nächtigungen im ****Leopard Resort & Spa am Diani Beach
- Safaris, Besichtigungen, Transfers und Eintritte lt. Programm.
Termine & Preise
27.12.2026 bis 7.1.2027 ab 4190 Euro
10. bis 20.2.2027 ab 3250 Euro pro Person im Doppelzimmer (Einzelzimmerzuschlag: 895 bzw. 590 Euro)
Buchung nach Verfügbarkeit und unter Angabe der Kundennummer.
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