Im Schatten des Kilimandscharos auf Entdeckungsreise durch Kenia: Dieses unvergessliche Erlebnis ist eine Mischung aus aufregenden Safaris und entspannenden Tagen an einem der schönsten Strände Afrikas.

Highlights

Faszinierende Tierwelt im Tsavo West Nationalpark

Entspannung am Diani Beach, einem tropischen Paradies

Kombination aus Natur- und Kulturerlebnissen in Kenia

Angebot

Flug Wien-Nairobi/Mombasa-Wien mit Ethiopian Airlines bzw. Turkish Airlines

6 Nächtigungen in sehr guten Mittelklasse-Hotels/Lodges im Doppelzimmer

3 Nächtigungen im ****Leopard Resort & Spa am Diani Beach

Safaris, Besichtigungen, Transfers und Eintritte lt. Programm.

Termine & Preise

27.12.2026 bis 7.1.2027 ab 4190 Euro

10. bis 20.2.2027 ab 3250 Euro pro Person im Doppelzimmer (Einzelzimmerzuschlag: 895 bzw. 590 Euro)

Buchung nach Verfügbarkeit und unter Angabe der Kundennummer.

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