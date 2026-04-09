Geschichtsträchtige Städte wie Marseille, Aix-en-Provence oder Avignon erzählen von Jahrhunderten bewegter Geschichte, während das römische Erbe der Region bis heute in monumentalen Bauwerken wie der Arena von Arles oder dem Pont du Gard lebendig bleibt.

Highlights

Weinhügel, die sich bis zum Horizont erstrecken

In der Camargue: schwarze Stiere, weiße Pferde und rosafarbene Flamingos

Einzigartige Landschafts- und Naturmischung der Provence

Beliebter Sehnsuchtsort für Reisende

Inspiration für Künstler über viele Generationen hinweg

Abwechslungsreiches Ausflugsprogramm

Angebot

Flug Wien-Marseille-Wien mit Austrian Airlines

5 NF im „The Original Residence Aix en Provence“

Besichtigungen, Ausflüge, Transfers und Eintritte lt. Programm

GEO Reiseleitung ab/bis Wien.

Termin & Preis

Termin: 29. 5. bis 3. 6. 2026 und 2. bis 7. 10. 2026

Preis: 1399 Euro pro Person im Doppelzimmer (Einzelzimmerzuschlag: 359 Euro)

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