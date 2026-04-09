Geschichtsträchtige Städte wie Marseille, Aix-en-Provence oder Avignon erzählen von Jahrhunderten bewegter Geschichte, während das römische Erbe der Region bis heute in monumentalen Bauwerken wie der Arena von Arles oder dem Pont du Gard lebendig bleibt.
Highlights
- Weinhügel, die sich bis zum Horizont erstrecken
- In der Camargue: schwarze Stiere, weiße Pferde und rosafarbene Flamingos
- Einzigartige Landschafts- und Naturmischung der Provence
- Beliebter Sehnsuchtsort für Reisende
- Inspiration für Künstler über viele Generationen hinweg
- Abwechslungsreiches Ausflugsprogramm
Angebot
- Flug Wien-Marseille-Wien mit Austrian Airlines
- 5 NF im „The Original Residence Aix en Provence“
- Besichtigungen, Ausflüge, Transfers und Eintritte lt. Programm
- GEO Reiseleitung ab/bis Wien.
Termin & Preis
Termin: 29. 5. bis 3. 6. 2026 und 2. bis 7. 10. 2026
Preis: 1399 Euro pro Person im Doppelzimmer (Einzelzimmerzuschlag: 359 Euro)
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