Kalabrien, das Juwel an der Stiefelspitze Italiens, empfängt Sie mit einer faszinierenden Mischung aus wilder Natur, mediterranem Lebensgefühl und jahrhundertealter Kultur.
Highlights
- Besuch charmanter Orte
- Kennenlernen kalabrischer Küche
- Besuche in folgenden Städten:
- Tropea
- Capo Vaticano
- Reggio Calabria
- Scilla
- Gerace (mittelalterlich, eines der schönsten Dörfer Italiens)
Angebot
- Flug ab/bis Triest nach Lamezia Terme
- 7 Nächte im 4-Sterne-Falkensteiner Hotel Calabria auf Basis „All inclusive“
- HITREISE-Reisebegleitung
Termine & Preis:
Termine:
31. 5. bis 7. 6. 2026
20. bis 27. 9. 2026
Preis:
1.125 Euro pro Person im DZ Standard
Aufpreis-September-Termin: 100 Euro
Transfer Triest: ab Steiermark 145 Euro, ab Kärnten 125 Euro
Dolce Vita im Falkensteiner Hotel Calabria © KK
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