Kalabrien, das Juwel an der Stiefelspitze Italiens, empfängt Sie mit einer faszinierenden Mischung aus wilder Natur, mediterranem Lebensgefühl und jahrhundertealter Kultur.

Highlights

Besuch charmanter Orte

Kennenlernen kalabrischer Küche

Besuche in folgenden Städten:

Tropea

Capo Vaticano

Reggio Calabria

Scilla

Gerace (mittelalterlich, eines der schönsten Dörfer Italiens)

Angebot

Flug ab/bis Triest nach Lamezia Terme

7 Nächte im 4-Sterne-Falkensteiner Hotel Calabria auf Basis „All inclusive“

HITREISE-Reisebegleitung

Termine & Preis:

Termine:

31. 5. bis 7. 6. 2026

20. bis 27. 9. 2026

Preis:

1.125 Euro pro Person im DZ Standard

Aufpreis-September-Termin: 100 Euro

Transfer Triest: ab Steiermark 145 Euro, ab Kärnten 125 Euro

Dolce Vita im Falkensteiner Hotel Calabria © KK

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