Korsikas einzigartige Natur erschließt sich erst vor Ort: Eine Insel voller Kontraste, auf der hochalpines Landesinneres, traumhafte Strände und eine anmutige Küstenlandschaft ein beeindruckendes Gesamtbild ergeben. Auf dieser Reise erleben Sie Korsika von seiner schönsten Seite und wohnen im beliebten Feriendorf „Zum Störrischen Esel“ nahe dem Hafenstädtchen Calvi und einem flach abfallenden Badestrand.
Highlights
- Besuch des Bergdorfs Sant’Antonino
- Bootsausflug entlang des Naturschutzgebiets Scandola bis Girolata
- Ausflug nach Île Rousse mit Küstenbahnfahrt und Marktbesuch
- Zeit zur freien Verfügung in Calvi
- Entspannung an den traumhaften Stränden Nordkorsikas
Angebot
- Flug ab/bis Graz
- 7 Nächte mit HP und kl. Mittagsangebot im Feriendorf „Zum Störrischen Esel“
- Bungalow B (andere Kategorien auf Anfrage)
- Ausflüge lt. Programm
- deutschsprachige Reiseleitung
Termine & Preis
24.-31. 5. & 4.-11. 10.: 1379 Euro pro Person
14.-21. 6., 21.-28.6. & 13.-20. 9. :1459 Euro pro Person
zzgl. 29 Euro p. P. Servicepauschale
Buchung nach Verfügbarkeit und unter Angabe der Kundennummer.
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