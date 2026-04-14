Erleben Sie auf dieser exklusiven Leserreise den unverwechselbaren Charme der skandinavischen Königsstädte Kopenhagen, Malmö, Oslo und Göteborg.
Highlights
- Stockholm: Malerische Altstadt Gamla Stan, Mediterrane Leichtigkeit mit südländischem Flair
- Oslo: Beeindruckende Lage am Ende eines mächtigen Fjords, Sehenswerter Vigeland-Park
- Kopenhagen: Heimat der „Kleinen Meerjungfrau“
- Malmö: ehemalige Hansestadt
- Göteborg
Angebot
- Flug Wien-Kopenhagen-Wien
- 7 Nächte mit HP in guten Mittelklassehotels
- Rundreise
- Besichtigungen & Transfers lt. Programm
- Ausflugspaket optional (229 Euro)
Reisezeitraum & Preis
Termine: 10. bis 17. 6. 2026; 16. bis 23.7. 2026, 13. bis 20. 8.2026
Preis: Ab 1799 Euro pro Person (EZZ: ab 485 Euro)
Buchung nach Verfügbarkeit und unter Angabe der Kundennummer.
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