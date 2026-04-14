Erleben Sie auf dieser exklusiven Leserreise den unverwechselbaren Charme der skandinavischen Königsstädte Kopenhagen, Malmö, Oslo und Göteborg.

Highlights

Stockholm: Malerische Altstadt Gamla Stan, Mediterrane Leichtigkeit mit südländischem Flair

Malerische Altstadt Gamla Stan, Mediterrane Leichtigkeit mit südländischem Flair Oslo: Beeindruckende Lage am Ende eines mächtigen Fjords, Sehenswerter Vigeland-Park

Beeindruckende Lage am Ende eines mächtigen Fjords, Sehenswerter Vigeland-Park Kopenhagen: Heimat der „Kleinen Meerjungfrau“

Heimat der „Kleinen Meerjungfrau“ Malmö: ehemalige Hansestadt

ehemalige Hansestadt Göteborg

Angebot

Flug Wien-Kopenhagen-Wien

7 Nächte mit HP in guten Mittelklassehotels

Rundreise

Besichtigungen & Transfers lt. Programm

Ausflugspaket optional (229 Euro)

Reisezeitraum & Preis

Termine: 10. bis 17. 6. 2026; 16. bis 23.7. 2026, 13. bis 20. 8.2026

Preis: Ab 1799 Euro pro Person (EZZ: ab 485 Euro)

Buchung nach Verfügbarkeit und unter Angabe der Kundennummer.

Zurück zu allen Reiseangeboten