Alle Radler und Radsportbegeisterte unterschiedlichster Leistungsstufen sind im Landhotel Rosentaler Hof**** herzlich willkommen und bestens aufgehoben. Das charmante Haus bietet für Genussradfahrer und E-Biker, ebenso wie für Rennradfahrer, Gravel-Biker und Mountain-Biker alles, was man sich von einem perfekten Rad-Urlaub erwartet. Aber auch Wanderer und Bergsteiger finden in den Karawanken tolle Bedingungen vor.
Nach so viel Aktivität heißt es dann genussvoll ausspannen im hoteleigenen SPA mit Hallenbad, Sauna und Dampfbad. Feinschmecker können sich über kulinarische Gaumenfreuden mit Alpen-Adria-Einschlag freuen.
Das Angebot
- 3 Nächte im Rosenzimmer mit Balkon mit Halbpension (inkl. Jausensackerl für die Radtour)
- 1 Tag E-Bike (City-Bike mit tiefem Einstieg, Unisex) leihweise gratis
- Einen Radausflug mit Radbus (selbstständige Radtour – ca. 50-65 km; Rücktransfer mit hoteleigenem Radtaxi)
- 1 Trinkflasche „Rosentaler Hof“ für zuhause
- täglich Radtoureninfo mit Tourenkarten
Angebot gültig nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder.
Landhotel Rosentaler Hof
Mühlbach 28, 9184 St. Jakob im Rosental
Tel: (04253) 22 41
Mail: office@rosentaler-hof.at
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