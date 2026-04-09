Auf in Ihren Genuss-Urlaub!
Sonne tanken, entspannen und erleben – im ****Vitalhotel der Parktherme Bad Radkersburg in der sonnigsten Region Österreichs wird Ihr Kurzurlaub zum wahren Genuss-Erlebnis. Ideal für ein verlängertes Wochenende oder eine spontane Auszeit.
Starten Sie mit einem herrlichen Sekt-Frühstücksbuffet in den Tag, bevor Sie eine wohltuende Körperpackung in der hauseigenen Kosmetik- & Wellnessabteilung genießen und sich im Rahmen der Halbpension in den Restaurants der Parktherme Bad Radkersburg kulinarisch verwöhnen lassen.
In der direkt angeschlossenen Parktherme Bad Radkersburg erwarten Sie 2.700 m² voller Entspannung: wohlig warmes Thermalwasser, ein 50-Meter-Outdoor-Sportbecken, ein großzügiges Saunadorf, weitläufige Parklandschaften und viele ruhige Ecken zum Abschalten. Ob aktiv im Wasser, beim Schwimmen oder entspannt auf der Liege unter der Sommersonne – hier spüren Sie sofort pure Erholung.
Der Eintritt in die Parktherme Bad Radkersburg ist bei jeder Nächtigung inkludiert.
Das Angebot
„VITAL & RELAX“ - für ZWEI
- 2 Nächte im Doppelzimmer „Caesare“ oder „Donatella“ für 2 Personen
- Herrliches Sekt-Frühstücksbuffet
- Genuss-Halbpension in den Restaurants der Parktherme
- 1 x Körperpackung 25 Minuten
- Freier Eintritt in die Parktherme & das weitläufige Saunadorf
- 1/4l Steirisches Kürbiskernöl als Geschenk zum mit nach Hause nehmen
- Kostenlose Teilnahme am Aktivprogramm der Parktherme – montags bis freitags
- Eigener Ruheraum für Vitalhotel-Gäste in der Parktherme
- Wellnesstasche mit Bademantel & Badetuch für die Zeit Ihres Aufenthaltes
Angebot gültig nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder.
****Vitalhotel der Parktherme Bad Radkersburg
Thermenstraße 21, 8490 Bad Radkersburg
Tel: 03476 41500
Email: office@vital-hotel.at
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