Auf in Ihren Genuss-Urlaub!

Sonne tanken, entspannen und erleben – im ****Vitalhotel der Parktherme Bad Radkersburg in der sonnigsten Region Österreichs wird Ihr Kurzurlaub zum wahren Genuss-Erlebnis. Ideal für ein verlängertes Wochenende oder eine spontane Auszeit.

Starten Sie mit einem herrlichen Sekt-Frühstücksbuffet in den Tag, bevor Sie eine wohltuende Körperpackung in der hauseigenen Kosmetik- & Wellnessabteilung genießen und sich im Rahmen der Halbpension in den Restaurants der Parktherme Bad Radkersburg kulinarisch verwöhnen lassen.

In der direkt angeschlossenen Parktherme Bad Radkersburg erwarten Sie 2.700 m² voller Entspannung: wohlig warmes Thermalwasser, ein 50-Meter-Outdoor-Sportbecken, ein großzügiges Saunadorf, weitläufige Parklandschaften und viele ruhige Ecken zum Abschalten. Ob aktiv im Wasser, beim Schwimmen oder entspannt auf der Liege unter der Sommersonne – hier spüren Sie sofort pure Erholung.

Der Eintritt in die Parktherme Bad Radkersburg ist bei jeder Nächtigung inkludiert.

Das Angebot

„VITAL & RELAX“ - für ZWEI

2 Nächte im Doppelzimmer „Caesare“ oder „Donatella“ für 2 Personen

im Doppelzimmer „Caesare“ oder „Donatella“ Herrliches Sekt-Frühstücksbuffet

Genuss-Halbpension in den Restaurants der Parktherme

in den Restaurants der Parktherme 1 x Körperpackung 25 Minuten

25 Minuten Freier Eintritt in die Parktherme & das weitläufige Saunadorf

& das weitläufige Saunadorf 1/4l Steirisches Kürbiskernöl als Geschenk zum mit nach Hause nehmen

Kostenlose Teilnahme am Aktivprogramm der Parktherme – montags bis freitags

Eigener Ruheraum für Vitalhotel-Gäste in der Parktherme

Wellnesstasche mit Bademantel & Badetuch für die Zeit Ihres Aufenthaltes

Angebot gültig nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder.

****Vitalhotel der Parktherme Bad Radkersburg

Thermenstraße 21, 8490 Bad Radkersburg

Tel: 03476 41500

Email: office@vital-hotel.at