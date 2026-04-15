Willkommen bei Giga Fit!

Stell dir einen Ort vor, an dem du nicht nur trainierst, sondern wirklich deine Fitnessziele erreichst – willkommen bei Giga Fit Klagenfurt! Hier findest du auf über 2.200 m² modernste Ausstattung mit Premium-Kraftgeräten von Panatta, die dir effizientes, gelenkschonendes Training ermöglicht – egal ob Anfänger oder Fortgeschrittene.

Giga Fit bietet nicht nur klassische Geräte für Kraft- und Ausdauertraining, sondern auch einen HYROX-Park für funktionelles Workout, in dem du Ausdauer und Kraft gezielt kombinieren kannst.

Nach dem Training kannst du im Studio in Infrarotkabinen entspannen oder dich in modernen Massagesesseln regenerieren – perfekt, um Körper und Geist in Einklang zu bringen.

Das motivierende Team unterstützt dich mit personalisiertem Coaching und individuellen Trainingsplänen, sodass du deine Fortschritte spürbar steigern kannst. Ganz egal, ob du Muskeln aufbauen, fitter werden oder einfach gesünder leben willst – Giga Fit ist ein freundlicher, leistungsorientierter Fitness-Space, der dich in jeder Phase deiner Fitnessreise begleitet.

Die Kleine Zeitung GmbH ist bei der Auswahl der vom Kleine Zeitung Club umfassten Leistungen frei und kann diese jederzeit ändern oder einstellen. Der Kleine Zeitung Club und die im Kleine Zeitung Club angeführten Angebote/Leistungen stellen allesamt freiwillige Zusatzleistungen dar, die nicht von Ihrer Abonnementgebühr umfasst sind.