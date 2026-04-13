Internationale Barkunst trifft Wörthersee-Lifestyle

Erleben Sie den Wörthersee von seiner genussvollsten Seite: Bei der Wörthersee Cocktail Week von 8. bis 10. Mai 2026 trifft internationale Bar-Kultur auf stilvolle See-Atmosphäre. Initiiert vom zweifachen Cocktail-Weltmeister Mario Hofferer, wird die Region zum Hotspot der globalen Mixology-Szene – mit preisgekrönten Bartendern, angesagten Gastronomiebetrieben und renommierten Spirituosenmarken. Freuen Sie sich auf kreative Signature-Drinks, fein abgestimmte Kulinarik und einen coolen Mix aus Musik und Lifestyle in ausgewählten Top-Locations rund um den See. Mit dabei sind das Schloss Seefels, das Seerestaurant Ungeheuer, Jilly Beach, das Badehaus Werzers sowie das Seehotel Europa in Velden.

Für den puren Genuss empfiehlt sich der sogenannte „WCW-Passport“. Entdecken Sie um nur 79,90 Euro an zwei Tagen fünf Stationen, genießen Sie Welcome-Drinks und lassen sich bequem per Motorboot-Shuttle von Spot zu Spot bringen. Zudem können Club-Mitglieder der Kleinen Zeitung 70 Tagespässe gewinnen.

Weitere Informationen zur Wörthersee Cocktail Week inkl. Tickets finden Sie hier.