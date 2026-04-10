Vom Thermalbad über Panoramasaunen bis hin zum Infinity-Pool: Seit 15 Jahren ist die WellCard der ideale Begleiter für entspannte Auszeiten. Über 700 Top-Partnerbetriebe – darunter Thermen, Day-Spas und Wellness-Hotels – stehen in insgesamt zwölf Ländern zur Auswahl, davon mehr als 300 allein in Österreich. Ob spontaner Thermenbesuch, ein verlängertes Wochenende zu zweit oder ein ausgedehnter Wohlfühlurlaub: Mit der WellCard lässt es sich ganz entspannt abtauchen. Diese Vielfalt macht die WellCard nicht nur zum idealen Begleiter für Wellness-Fans, sondern auch zu einem perfekten Geschenk für viele Anlässe. Besonders beliebt: die stilvollen WellCard-Geschenkboxen, die garantiert Freude bereiten. Apropos Freude: Genau die möchten wir jetzt auch unseren Club-Mitgliedern schenken – mit unserem großen WellCard-Gewinnspiel. Machen Sie mit und sichern Sie sich unvergessliche Wohlfühlmomente mit Österreichs beliebtestem Wellness-Gutschein.

Nähere Informationen: www.wellcard.at