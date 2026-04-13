Glamourös, ausgefallen, zauberhaft

„ABBA – Mamma Mia and much more“ bringt die legendäre Popgruppe ABBA in einer energiegeladenen und beeindruckenden Show auf die Bühne, die das Publikum begeistern und mitreißen wird! Hits wie „Waterloo“, „Fernando“, „Money, Money“, „Dancing Queen“, „Mamma Mia“ und viele mehr werden für einen unvergesslichen ABBA-Konzertabend sorgen.

Ein ausgefeiltes Licht- und Soundkonzept sowie wunderschöne glamouröse Kostüme sorgen für eine authentische Performance im Stil der Originale. Die legendäre schwedische Kultband hat bis heute nichts von ihrer Anziehungskraft eingebüßt und vereint alle Generationen in einem unvergesslichen Konzertabend. Weitere Infos: www.abbahits.show