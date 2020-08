Così fan tutte? Nein, so wie Dacia machen es nicht alle. Was man mit einem Duster, munter unterwegs zu den Salzburger Festspielen, so alles erleben kann. Ein Beifahrerbericht.

Auftritt Dacia Duster im Festspielsommer © MONTAGE: FESTSPIELE/Joensson, OLIVER WOLF

Unglaublich, wie viele Dacia Duster man sieht, wenn man als einer der letzten führerscheinlosen Österreicher seit H. C. Artmann selig selbst als Beifahrer in einem solchen sitzt. Wie nennt man so ein Phänomen? Keine Ahnung. Egal. Anno Citroen 2CV und VW Käfer hupte man sich ja noch heiteren Herzens an, wenn zum Beispiel südlich von Jesolo auf der Autostrada Villacher Kennzeichen Villacher Kennzeichen begegneten.