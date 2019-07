+ Der Dacia punktet mit gutem Platzangebot und robusten Materialien.

+ Das SUV vereint günstige Gebrauchtwagenpreise mit guter Wertstabilität.

+ Der Duster mit Allradantrieb bringt gute Geländefähigkeiten mit.

- Ein Fall für die Werkstatt: verschleißfreudige Bremsanlage; Spiel in der Lenkung.

- Korrosion an der Auspuff- anlage; defekte Federn und Dämpfer.

- Der Schleuderschutz ESP war bei frühen Modellen nicht serienmäßig an Bord.