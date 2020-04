Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Erste Ausfaht mit dem neuen Skoda Octavia Combi © SKODA

Die Vollbremsung der Autoindustrie hat auch Skoda erwischt. Gerade jetzt. Im Vorjahr holte man mit dem alten Octavia in Österreich noch den Golf vom Thron der Verkaufszahlen. Ein Rekordergebnis jagte zuletzt das andere, im ganzen Konzern. Mit dem Enyaq iV steht außerdem ein Auto vor der Tür, das die elektrische Zukunft der Volkswagen-Tochter darstellt. Und ausgerechnet mitten in der Corona-Pandemie sollte der neue Octavia zu den Händlern rollen. Das meistverkaufte Modell Österreichs 2019 betritt völlig neu konzipiert die Bühne, und wir sitzen vorab drin. Was kann der Neue also?