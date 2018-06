Facebook

Der Jaguar E-Pace hat einen neuen Basis-Benziner © JAGUAR

Das Grazer Kindl namens E-Pace bekommt eine neue Motorenvariante: Den bekannten Vierzylinder mit Turboaufladung gibt es für den Jaguar ab August auch mit 200 PS. Damit rundet er die Benzinerpalette, derzeit bestehend aus Varianten mit 249 und 300 Pferden, nach unten hin ab. Der Zweiliter beschleunigt den E-Pace AWD P200 in 8,2 Sekunden von 0 auf 100 km/h; der Verbrauch liegt bei 8,2 Litern auf 100 Kilometern, was umgerechnet 186 g/km CO 2 entspricht.

Selbstverständlich bekommt auch der neue Einstiegsmotor alle Hightech-Komponenten der beiden stärkeren Benzinbrüder. Wie den Twin-Scroll-Turbolader, den kontinuierlich variablen Ventilhub (CVLL) und die variable Nockenwellenverstellung, welche die Leistungsentfaltung über das gesamte Drehzahlband steigert. In Kombination mit Allradantrieb und einer 9-Stufen-Automatik ist der P200 ab 46.700 Euro erhältlich.

Modellvorstellung: Jaguar E-Pace Endlich ist die Katze aus dem Sack: Jaguar kompaktes SUV E-Pace ist 4395 Millimeter lang, der Radstand von 2681 Millimeter bietet Platz für bis zu fünf Erwachsene. JAGUAR Das SUV hat eine im Verhältnis 60:40 geteilt umklappbare Rückbank. Ist nur eine Hälfte flachgelegt, lassen sich bis zu 1,57 Meter lange Gegenstände transportieren. JAGUAR Ist die Bank komplett umgelegt, vergrößert sich das Kofferraumvolumen von 557 auf 1234 Liter. Auf Wunsch gibt es den E-Pace auch mit einer elektrischen Heckklappe samt Gestensteuerung. JAGUAR Optional im Angebot sind Matrix-LED-Leuchteinheiten, bestehend aus 20 LED-Leuchten, die mit Sensoren verknüpft sind. Sie überwachen die Umgebung des Jaguar, schalten je nach Situation die Leuchten ein- oder aus und passen Länge und Breite des Lichtkegels an. JAGUAR Unter der Haube arbeiten ausschließlich 2-Liter-Vierzylinder-Motoren: Als Top-Aggregat fungiert der 300 PS starke Turbobenziner, der den E-PACE in nur 6,4 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigt. JAGUAR Bei der Effizienz hat das Frontantrieb-Modell mit dem 150 PS starkem Diesel die Nase vorne: Dessen CO2-Ausstoß liegt bei 124 g/km. Den Diesel gibt es noch in den Leistungsstufen mit 180 und 240 PS. Dazu kommt noch ein Turbo-Benziner mit 250 PS. JAGUAR Als Technologie-Debüt in einem Jaguar arbeitet im E-Pace der „Active Driveline“ genannten Allradantrieb. Er ist für die jeweils stärksten Benzin- und Dieselvarianten im Angebot und bürgt mit gleich zwei elektronisch gesteuerten Lamellenkupplungen für beste Traktion. JAGUAR Jaguars „Drive Control“ lässt dem Piloten über vier auf der Mittelkonsole angebrachte Tasten die Wahl zwischen vier Fahrprogrammen. Zudem wird optional das Fahrwerkssystem „Adaptive Dynamics“ angeboten. Und: Der E-Pace ist das erste Fahrzeug in seiner Klasse mit 21-Zoll-Felgen. JAGUAR Eine Stereo-Kamera ist das intelligente „Auge” für den autonomen Notbremsassistenten samt Fußgängererkennung. Darüber gesteuert werden auch der Spurhalte- und Toter-Winkel-Assistent, die Verkehrszeichenerkennung, die adaptive Geschwindigkeitsregelung und ein Müdigkeitswarner. Das neue „Forward Traffic Detection“-System warnt den Fahrer an schlecht einsehbaren Kreuzungen vor entgegenkommenden Fahrzeugen. JAGUAR Jeder E-Pace ist ab Werk mit der jüngsten Generation des von Jaguar Land Rover entwickelten Infotainmentsystems „Touch Pro“ ausgerüstet. Sprachsteuerung, ein 10 Zoll großer Touchscreen und eine Gestensteuerung über „Wischen“ und „Zoomen“ machen die Interaktion schnell und einfach. JAGUAR Das optionale und 12,3 Zoll große virtuelle und interaktive Fahrer-Display rückt zusammen mit dem nun vollfarbigen TFT Head-up-Display alle wichtigen Informationen direkt ins Blickfeld des Piloten. JAGUAR 1/11

Das neue Modelljahr des E-Pace bringt aber noch weitere Änderungen mit sich. Aufgrund der ab Herbst geltenden Euro 6d-Abgasnorm bekamen alle Benziner einen Partikelfilter verpasst. Das optionale Fahrwerk mit dem Namen Adaptive Dynamics passt zugunsten von Komfort und Handling alle zehn Millisekunden die Dämpferraten neu an.

Und das System namens "Smart Settings" passt den E-Pace automatisch an die voreingestellten Wünsche des Fahrers an: Anhand des Funkschlüssels und des Bluetooth-Signals des Smartphones identifiziert der Jaguar die sich dem Auto nähernde Person. Daraufhin werden auf Basis der normalen Vorlieben des Fahrers die Einstellungen der Sitze, der Klimaanlage und des Infotainmentsystems automatisch vorgenommen.