Die Elektroroller von Niu führen in Österreich die Verkaufsstatistik an © NIU

So schaut also die Zukunft der Stadtroller aus: Ein längerer Druck auf den Wahlschalter, das Fahrprogramm ausgewählt, und leise surrt die Vespa Elettrica davon. Die Italiener, deren Vespa-Lebensgefühl über Jahrzehnte von einem knatternden Unterton begleitet wurde, schwimmen gewissermaßen mit dem Strom. Im Mopedmarkt in Österreich stromern 15,5 Prozent der Käufer. 4,3 Prozent vom Gesamt-Zweiradmarkt fahren elektrisch. Tendenz: stark steigend. Allein 2019 wurden bis Ende April 643 Stück verkauft - was eine Steigerung von über 36 Prozent ausmacht.