Was zu tun ist, wenn ausgerechnet in der Corona-Krise der fahrbare Untersatz streikt.

© Getty Images (ljubaphoto)

Auch wenn das Außerhausgehen derzeit nur aus wenigen Gründen erlaubt ist, möchte man in Zeiten wie diesen zumindest potenziell mobil bleiben. Was also tun, wenn das eigene Auto, das Motorrad oder das Moped ausgerechnet jetzt einen technischen Defekt haben?

In diesem Fall kann man seit Kfz auch weiterhin in die Werkstatt bringen, sagt ÖAMTC-Jurist Nikolaus Authried. Sie sind vom grundsätzlichen Aufenthaltsverbot an öffentlichen Orten ausdrücklich ausgenommen – ebenso übrigens die Tankstellen. Allerdings nur um einzukaufen oder sein Fahrzeug mit Sprit zu betanken.

Kein Sorge bei einem Defekt unterwegs: Die Pannenfahrer der Autofahrerclubs sind weiterhin jeden Tag auf Österreichs Straßen unterwegs

Gültige Gründe, um das Haus zu verlassen Abwendung einer unmittelbaren Gefahr für Leib, Leben und Eigentum

Betreuung und Hilfeleistung von unterstützungsbedürftigen Personen dienen

Deckung der notwendigen Grundbedürfnisse des täglichen Lebens - wenn sichergestellt ist, dass am Ort der Deckung des Bedarfs zwischen den Personen ein Abstand von mindestens einem Meter eingehalten werden kann

Berufliche Zwecke - auch hier muss sichergestellt sein, dass am Arbeitsort zwischen den Personen ein Abstand von mindestens einem Meter eingehalten werden kann

Ausflüge alleine, mit Personen, die im gemeinsamen Haushalt leben, oder mit Haustieren; gegenüber anderen Personen ist dabei ein Abstand von mindestens einem Meter einzuhalten

In einigen Städten wie Wien, Linz, Graz, Innsbruck, Bregenz und auch Klagenfurt werden derzeit die Kurzparkzonen nicht mehr kontrolliert. Wohl aber bei Verkehrskontrollen durch die Polizei, ob das Pickerl am Kfz noch gültig ist.

"Die rechtlichen Fristen sind einzuhalten, von Änderungen ist hier derzeit nicht auszugehen", sagt Authried. Werkstätten dürfen zu diesem Zweck aufgesucht werden, allerdings haben die Betriebe in der Regel auf "Notbetrieb" umgestellt. Überprüft werden dann nur "Notfälle", also Kfz mit einer Plakette am Ende der Gültigkeit. Für Pkw gelten vier Monate Überziehungsrahmen ab gelochten Monat.

Man darf die Zeit also nicht nutzen, um ein Service oder nicht dringend anstehende Dinge Reparaturen vornehmen zu lassen.