Porsche designte ein Raumschiff für die „Star Wars“-Saga mit Anspielungen auf Taycan und 911 © PORSCHE

Der Taycan lässt Porsche gerade ins E-Mobilitäts-Zeitalter aufbrechen, aber mit dem soeben im Kino angelaufenen Film aus der „Star Wars“-Saga, „Der Aufstieg Skywalkers“, hebt man sogar ins Popkultur-Universum ab. Die Welt ist anscheinend nicht genug, aber das ist wieder eine andere Geschichte: Für den neunten Teil der Triple-Trilogie hat man mit Lucasfilm (George Lucas ist das Mastermind der Serie) ein eigenes Raumschiff designt, das unter der Bezeichnung „Tri-Wing S-91x Pegasus Starfighter“ firmiert.

Bei Porsche ist man natürlich narrisch stolz, dass man dabei mehrere Anspielungen auf aktuelle Modelle verpackt hat. Die Front etwa „soll an die Lufteinlässe, die gemeinsam mit den Frontscheinwerfern im Taycan eine formale Einheit bilden, erinnern“ – so heißt es zumindest bei Porsche.

Foto © PORSCHE

Und: „Neben dem Porsche-typischen Vier-Punkt-Tagfahrlicht sind die sogenannten ,Blaster‘, lange Kanonenrohre an der Front, an der Spitze verortet. Das Heckgitter mit den Lamellen und dem integrierten dritten Bremslicht ist von der aktuellen 911-Generation inspiriert. Zudem ziert das markentypische Leuchtenband das Raumschiffheck. Die Instrumente im Cockpit sind klar auf die Fahrerachse ausgerichtet und die tiefe Sitzposition erinnert an die sportliche Ergonomie des Porsche 918 Spyder.“

Foto © PORSCHE

Michael Mauer, Leiter Style Porsche der Porsche AG, fasst das so zusammen: „Die sich nach hinten verjüngende Grundform der Kabine und eine stark ausgeprägte Topografie von der Flyline des Cockpits bis hin zu den Turbinen schafft visuelle Parallelen zum ikonischen Design des 911 oder Taycan.“ Porsche-Kenner werden auf alle Fälle fündig ...

Die große Herausforderung an dem ganzen Konzept war, den grundsätzlichen dreidimensionalen und physischen Ansatz der Porsche-Designer auf die zweidimensionale Leinwand zu projizieren. Das Designteam arbeitete in Stuttgart und San Francisco an dem Raumschiff.