Kleine Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen.
SPÖ, FPÖ, Grüne und NEOS schlossen Wahlkampf in Salzburg ab
Mit größeren wie kleineren Veranstaltungen haben SPÖ, FPÖ, Grüne und NEOS am Freitag ihren Wahlkampf für die am Sonntag stattfindende Salzburger Landtagswahl abgeschlossen. Während Rot, Grün und Pink vor einer möglichen schwarz-blauen Koalition warnten, hoffte die blaue Spitzenkandidatin Marlene Svazek mit Unterstützung von FPÖ-Chef Herbert Kickl auf Platz eins und das Amt der Landeshauptfrau. Am Sonntag bestimmen rund 387.000 Wahlberechtigte die Zusammensetzung des Landtags.