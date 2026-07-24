Sie haben es geschafft. Die Absolventinnen und Absolventen der Fachschulen Silberberg und Neudorf-St. Martin haben den Abschluss in der Tasche und starten nun als frischgebackene Fachkräfte in die Berufswelt. Die Kleine Zeitung rückt sie nun ins Rampenlicht.

Die Absolventen der Fachschule Silberberg: Manuel Edelsbrunner, David Fink, Felix Frauwallner, Florentina Hartl, Sebastian Huber, Johanna Kieslinger, Stephan Klopfer, Viktoria Kniely, Michael Kocher, Lorenz Kohl, Maximilian Krachler, Stefan Kropik, Markus Leitner, Lorenz Lieschnegg, Tobias Lueger, Sarah Maier, Marie Neukam, Tim Erwin Petz, Florian Preis, Stefan Ramminger, Marwin Schnabel, Michael Steiner, Maximilian Strauss, Florian Trummer, Moritz Tscheppe, Kristina Weber und Florian Weingartmann.

Die Schulzeit haben sie hinter sich gelassen © Pixelmaker

„Nie mehr Schule“, heißt es auch für die ehemaligen Schüler der Fachschule Neudorf-St. Martin. Eine besondere Auszeichnung erhielten Julia Essl, Miriam Jaindl, Konstantin Keschmann, Livia Marie Lorber, Sarah Mehlsak, Anja Meixner, Melanie Pjatasch, Elisa Rupp und Leonie Veit. Mit gutem Erfolg schlossen auch Leonie Deutscher, Anna Fasching, Bianca Gollner, Lucyna-Maria Kozel, Marlene Krainer, Tristan Pfeiffer, Karen Schenker und Selina Zötsch ihre Schulzeit ab. Die Kleine Zeitung gratuliert allen, die den Abschluss bestanden haben.