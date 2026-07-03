Mit einem lachenden und einem weinenden Auge blicken die frischgebackenen Absolventinnen und Absolventen auf ihre Schulzeit am BG/BORG Deutschlandsberg zurück. Die Zukunft liegt nun fernab der gewohnten Bildungseinrichtung. Die Kleine Zeitung rückt die Absolventen ins Rampenlicht. Wir möchten darauf hinweisen, dass die Reihung der Namen bei den jeweiligen Klassen zufällig gewählt worden ist.
Klasse 8A
Ausgezeichneter Erfolg: Veronika Castell, Simon Hözl, Moritz Lais, Marie Leber, Laura Leitinger, Moritz Michelitsch, Jolanda Primus und Julia Schweinzger
Guter Erfolg: Leonie Heidekum, Florian Kositer, Simon Kremser, Nora Krottmaier, Anja Pichler und Klara Uhl
Bestanden: Magdalena Hauser, Simon König, Johanna Krainer, Chiara Mörth, Anna Sackl und Michael Wallner.
Klasse 8B
Ausgezeichneter Erfolg: Johanna Oswald, Teresa Schmölzer, Timo Schneider, Magdalena Stoiser und Anja Zoisl
Guter Erfolg: Jakob Hecke und Lydia Zöhrer
Bestanden: Leonie Bernhard, Christina Hiden und Patricia Schwender.
Klasse 8C
Ausgezeichneter Erfolg: Mona Arnfelser, Thomas Baumert, Paula Dudeskova, Vanessa Grill, Ulrich Klug, Lilian Koch und Nina Windhaber
Guter Erfolg: Max Bund, Lilia Cernec, Maximilian Pontesegger, Gregor Probst, Viktoria Röxeis, Lukas Schauer und Philipp Sinnitsch
Bestanden: Liliane Fail, Anna Gölles, Sarah Lecker, Valentina Mandl, Lisa Pelzmann, Katharina Robia, Martha Salmhofer, Marie Unterreiner und Sebastian Weißbacher.
Klasse 8D
Ausgezeichneter Erfolg: Julius Peyrer
Guter Erfolg: Lena Frauscher, Nina Gaar, Theres Kaiser, Keesha Sandbichler, Adrian Stelzl und Johannes Strohmeier
Bestanden: Baraa Al Jasem, Kerstin Gößler, Samira Kovacec, Clara Reichmann, Benjamin Reinisch, Nathalie Schimpl, Lena Spieler und Sophia Thomann.