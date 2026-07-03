Mit einem lachenden und einem weinenden Auge blicken die frischgebackenen Absolventinnen und Absolventen auf ihre Schulzeit am BG/BORG Deutschlandsberg zurück. Die Zukunft liegt nun fernab der gewohnten Bildungseinrichtung. Die Kleine Zeitung rückt die Absolventen ins Rampenlicht. Wir möchten darauf hinweisen, dass die Reihung der Namen bei den jeweiligen Klassen zufällig gewählt worden ist.

Klasse 8A

Ausgezeichneter Erfolg: Veronika Castell, Simon Hözl, Moritz Lais, Marie Leber, Laura Leitinger, Moritz Michelitsch, Jolanda Primus und Julia Schweinzger

Guter Erfolg: Leonie Heidekum, Florian Kositer, Simon Kremser, Nora Krottmaier, Anja Pichler und Klara Uhl

Bestanden: Magdalena Hauser, Simon König, Johanna Krainer, Chiara Mörth, Anna Sackl und Michael Wallner.

Die Maturanten der 8A freuen sich über den Abschluss © Photo Studio Sophie

Klasse 8B

Ausgezeichneter Erfolg: Johanna Oswald, Teresa Schmölzer, Timo Schneider, Magdalena Stoiser und Anja Zoisl

Guter Erfolg: Jakob Hecke und Lydia Zöhrer

Bestanden: Leonie Bernhard, Christina Hiden und Patricia Schwender.

Die Schulzeit ist für die erfolgreichen Maturanten der 8B Vergangenheit © Photo Studio Sophie

Klasse 8C

Ausgezeichneter Erfolg: Mona Arnfelser, Thomas Baumert, Paula Dudeskova, Vanessa Grill, Ulrich Klug, Lilian Koch und Nina Windhaber

Guter Erfolg: Max Bund, Lilia Cernec, Maximilian Pontesegger, Gregor Probst, Viktoria Röxeis, Lukas Schauer und Philipp Sinnitsch

Bestanden: Liliane Fail, Anna Gölles, Sarah Lecker, Valentina Mandl, Lisa Pelzmann, Katharina Robia, Martha Salmhofer, Marie Unterreiner und Sebastian Weißbacher.

Ein neuer Lebensabschnitt wartet nun auf die Absolventen der 8C © Photo Studio Sophie

Klasse 8D

Ausgezeichneter Erfolg: Julius Peyrer

Guter Erfolg: Lena Frauscher, Nina Gaar, Theres Kaiser, Keesha Sandbichler, Adrian Stelzl und Johannes Strohmeier

Bestanden: Baraa Al Jasem, Kerstin Gößler, Samira Kovacec, Clara Reichmann, Benjamin Reinisch, Nathalie Schimpl, Lena Spieler und Sophia Thomann.