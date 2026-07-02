Die Schulzeit ist für sie nun endgültig vorbei. Die Kleine Zeitung rückt die frischgebackenen Absolventinnen und Absolventen der HLW/FW Deutschlandsberg ins Rampenlicht. Wir möchten darauf hinweisen, dass die Reihung der Namen bei den jeweiligen Klassen zufällig gewählt worden ist.

Klasse 5AW

Celina Albrecher, Anja Ehmann, Laura Löscher, Dorotea Lövei, Selina Maritschnegg, Tizian Modre, Natascha Mörth, Sophie Neumeister, Selina Pischler, Lena Pölzl, Jennifer Pratter, Johanna Pronegg, Irina Pronegg, Emily Skoff, Jana Teißl, Lena Wildpacher, Sandra Zinser und Lea Zwetti.

Nie mehr Schule heißt es für die Absolventen der 5AW © Foto Strametz

Klasse 5BW

Maja Bauer, Sarah Berger, Fanni Illés, Joana Kaufhold, Amelie Koinegg, Anna Lambauer, Nadina Marchl, Sophie Nikodem-Eichenhardt, Sarah Oswald, Verena Paulus, Leonie Payer, Mirjam Semmernegg, Patrizia Semmernegg, Anna-Marie Stoisser, Johanna Wagner, Alyssa Zach und Johanna Zöhrer.

Gratulation an die Absolventen der 5BW © Foto Strametz

Klasse 5CW

Niklas Astner, Heidi Dorner, Katharina Edler, Miriam Haas, Julia Hasler, Pia-Sophie Hasler, Leonie Herzog, Valentina Kleier, Jana Koch, Kristina Koch, Theresa Kölbl, Lea Koller, Laura-Marie Kumpitsch, Julian Otter, Hanna Pirker, Annika Pölzl, Elena Schauer, Helena Spieler, Franziska Strommer, Thomas Theissl, Laura Čurin, Amely Weber, Sonja Weber und Isabella Zierler.

Die Matura haben die einstigen Schüler der 5CW in der Tasche © Foto Strametz

Klasse 5DW

Genia Arlak, Michelle Benedikt, Lia Bensemann, Henrik Elgner, Hannah Fellner, Roland Fürpaß, Clarissa Gartner, Lisa Hahnbammer, Selina Kainz, Elias Koch, Lea Kranjec, Matthias Kürbisch, Lily Lamprecht, Emma Lierzer, Daniel Loidolt, Kilian Mildner, Anja Nebel, Hannah Neukirchner, Mirella Obeid, Philipp Oswald, Nicole Pitzal, Anna Pronegg, Vanessa Schöpfer, Sophie Schreiner, Ada Soygül, Jasmin Steßl, Lara Stiegler, Sophie Sturm und Mathias Waltl.

Die Schulzeit gehört nun auch für die Absolventen der 5DW der Vergangenheit an © Foto Strametz

Klasse 3F

Katharina Gastl, Christina Gschanes, Janina Klement, Anja Knappitsch, Anika Krasser, Laura Krenn, Kiron Machold, Lisa Pichler und Elena Stefanzl.