Gratulation! Die Kleine Zeitung rückt hier die frischgebackenen Absolventen der HAK/HAS Leibnitz und Deutschlandsberg ins Rampenlicht. Wir möchten darauf hinweisen, dass die Reihung der Namen bei den jeweiligen Klassen zufällig gewählt worden ist.

Klasse 5AJ:

Guter Erfolg: Michaela Bandur, Olivia Paulitsch und Zarah Pletzl

Bestanden: Lejla Dzubur, Tanja Ehmann, Amina Habash, Anastasia Held, Sebastian Jauk, Jakob Kollegger, Raphael Marbler, Lara Pinnitsch, Maya Rogic, Svenja Schriebl und Amra Sisic

Die frischgebackenen Absolventen der Klasse 5AJ der HAK/HAS Leibnitz © Fotografie Thomas Wasle

Klasse 5BJ:

Ausgezeichneter Erfolg: Victoria Prutsch

Guter Erfolg: Stephan Sbernegg und Alexander Trobe

Bestanden: Leonardo Antunovic, Natalija Djukic, Gregor Eckhart, Izabella Halasi, Hanna Hartinger, Elias Jarz, Clara Kickmeier, Julia Neukirchner, Johanna Pronegg, Patricia Schlauer und Marlene Ulz

Gratulation auch an diese nun ehemaligen Schülerinnen und Schüler der 5BJ © Fotografie Thomas Wasle

Klasse 3A:

Ausgezeichneter Erfolg: Ariane Hanschek

Bestanden: Stivan Akaliev, Merdan Demirbas, Hanna Eiletz, Pascal Freidl, Nadin Hettegger, Nicolas Kargl, Daniela Knipitsch, Natalija Lins, Tijana Pecanin, Robert-Mario Pomojie, Nikolas Rappold, Nico Riedl, Helena Schönbacher, Nikola Slavuj und Nina Wutte

Die stolzen Absolventen der 3A © Fotografie Thomas Wasle

HAK/HAS Deutschlandsberg

Klasse 5AK:

Ausgezeichneter Erfolg: Tobias Wolf

Guter Erfolg: Siri Enthaler, Nike Fauland-Novak und Katharina Saurer

Bestanden: Lisa-Marie Dam, Nina Ertl, Fabian Fernitz, Paul Gaich, Wilhelm Gaisch, Pascal Herler, Gabriel Kernbeis, Stefanie Klug, Kivara Morsel, Lena Peitler, Ekaterina Romashova, Leonit Zhitinja und Alexander Zitz

Die Absolventinnen und Absolventen der 5AK Klasse lassen die Schulzeit hinter sich © Foto Strametz

Klasse 3AS:

Ausgezeichneter Erfolg: Marie Aldrian und Mariella Knappitsch

Guter Erfolg: Susan Beter und Janine Jauschneg

Bestanden: Nusmir Bajric, Matko Bojanic, Finn Büchsenmeister, Eleonora Burger, Lukas Hafner, Khalida Hamrocho, Kristof Kelemen, Daniela Klemen, Sophie Kohler, Lana Kraus, Roland Mauthner, Alexander Pichler, Tobias Reinbacher, Georg Rexeis, Oliver Sackl, Miriam Schmölzer und Marco Schuster