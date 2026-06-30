Gratulation! Die Kleine Zeitung rückt hier die frischgebackenen Absolventen der HAK/HAS Leibnitz und Deutschlandsberg ins Rampenlicht. Wir möchten darauf hinweisen, dass die Reihung der Namen bei den jeweiligen Klassen zufällig gewählt worden ist.
Klasse 5AJ:
Guter Erfolg: Michaela Bandur, Olivia Paulitsch und Zarah Pletzl
Bestanden: Lejla Dzubur, Tanja Ehmann, Amina Habash, Anastasia Held, Sebastian Jauk, Jakob Kollegger, Raphael Marbler, Lara Pinnitsch, Maya Rogic, Svenja Schriebl und Amra Sisic
Klasse 5BJ:
Ausgezeichneter Erfolg: Victoria Prutsch
Guter Erfolg: Stephan Sbernegg und Alexander Trobe
Bestanden: Leonardo Antunovic, Natalija Djukic, Gregor Eckhart, Izabella Halasi, Hanna Hartinger, Elias Jarz, Clara Kickmeier, Julia Neukirchner, Johanna Pronegg, Patricia Schlauer und Marlene Ulz
Klasse 3A:
Ausgezeichneter Erfolg: Ariane Hanschek
Bestanden: Stivan Akaliev, Merdan Demirbas, Hanna Eiletz, Pascal Freidl, Nadin Hettegger, Nicolas Kargl, Daniela Knipitsch, Natalija Lins, Tijana Pecanin, Robert-Mario Pomojie, Nikolas Rappold, Nico Riedl, Helena Schönbacher, Nikola Slavuj und Nina Wutte
HAK/HAS Deutschlandsberg
Klasse 5AK:
Ausgezeichneter Erfolg: Tobias Wolf
Guter Erfolg: Siri Enthaler, Nike Fauland-Novak und Katharina Saurer
Bestanden: Lisa-Marie Dam, Nina Ertl, Fabian Fernitz, Paul Gaich, Wilhelm Gaisch, Pascal Herler, Gabriel Kernbeis, Stefanie Klug, Kivara Morsel, Lena Peitler, Ekaterina Romashova, Leonit Zhitinja und Alexander Zitz
Klasse 3AS:
Ausgezeichneter Erfolg: Marie Aldrian und Mariella Knappitsch
Guter Erfolg: Susan Beter und Janine Jauschneg
Bestanden: Nusmir Bajric, Matko Bojanic, Finn Büchsenmeister, Eleonora Burger, Lukas Hafner, Khalida Hamrocho, Kristof Kelemen, Daniela Klemen, Sophie Kohler, Lana Kraus, Roland Mauthner, Alexander Pichler, Tobias Reinbacher, Georg Rexeis, Oliver Sackl, Miriam Schmölzer und Marco Schuster