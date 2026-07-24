Etwas paradox mutet das Bühnenbild bei der aktuellen Premierenvorstellung „Die Nacht der Kannibalen“ von Stephan Eckel im Theo an: Eine ellenlange Speisetafel mit Blümchentischdecke beherrscht den Raum, zwei Kronleuchter und Blumengebinde hängen von der Decke herab und im Hintergrund steht eine überdimensional große Gefriertruhe.

Mechtild erscheint, kurz drauf ihr Sohn Oswald mit einem Rasentrimmer. Er wird barsch von seiner Mama instruiert, denn gleich bekommen die beiden Protagonisten Besuch: Der neue Nachbar Dr. Schröder ist sozusagen vorgeladen worden, da er mit seinem scheußlichen blauen Aufstell-Pool im Vorgarten den heißersehnten ersten Preis zum schönsten Blumendorf zu torpedieren scheint. Seit fünf Jahren versucht man schon den Wettbewerb „Unser Dorf soll schöner werden“ zu gewinnen und nun, wo der Lohn für die ganze Schufterei endlich eingefahren werden könnte, kommt Störfeuer in Gestalt dieses Herrn Doktors.

Inszenierung von Peter Faßhuber

Die martialische Wettbewerbsfanatikerin und ihr eher friedfertiger Filius versuchen alles, um den uneinsichtigen Neuling in die Schranken zu weisen, wobei der Schützenkönigin jede Waffe recht zu sein scheint. Immer schroffer wird die Wortwahl, die eingesetzten Hilfsmittel gefährlicher und was in der Kühltruhe aufbewahrt werden soll, lässt sich auch erahnen. Schließlich eskaliert die Situation und das Blatt wendet sich.

Die Inszenierung dieser skurrilen Komödie des deutschen Autors Stephan Eckel gelingt Peter Faßhuber meisterhaft und treibt die Absurdität so mancher Schönheitswettbewerbe auf die Spitze. Petra Stock (Mechtild), Werner Halbedl (Dr. Schröder) und Tobias Kerschbaumer (Oswald) ziehen alle Register ihres großen schauspielerischen Könnens und lassen keinen Zweifel an ihrer Spielfreude. Das begeisterte Publikum bedankte sich mit großem Applaus beim Theo-Team für einen kriminell amüsanten Abend.