Organisiert vom Jugendleiter-Duo des FSC Pöls, Friedrich Altreiter und Mario Intersberger, veranstaltete der FC Murtal erstmals ein dreitägiges Fußballcamp. In der Pölser Zellstoff Arena standen rund 100 Nachwuchskicker aller FC-Murtal-Teams auf dem Platz und konnten ihre Begeisterung für den Fußball ausleben.

Für abwechslungsreiche und lehrreiche Trainingseinheiten sorgte ein 20-köpfiges Trainerteam unter der Leitung der ehemaligen Bundesliga-Profis Thomas Krammer sowie Stefan Nutz und Gerald Nutz. Höhepunkte waren ein großes Abschlussturnier und die gemeinsame Übernachtung im Zeltlager.

Nach der gelungenen Premiere steht bereits fest: Das Fußballcamp soll auch im kommenden Jahr wieder stattfinden.

Der FC Murtal wurde vor 14 Jahren als Nachwuchsspielgemeinschaft des FSC Pöls, des USV Tauernwind Oberzeiring und des USV St. Peter ob Judenburg gegründet. In der Meisterschaftssaison 2026/27 wird der Verein mit insgesamt neun Nachwuchsteams am Spielbetrieb des Fußballverbandes teilnehmen.