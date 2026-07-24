Ahorn, Lärche und Esche findet man im „Grünen Specht“. Seit rund einem Jahr erstrahlt die Gaststätte im Herzen von Oberzeiring in neuem Glanz. Die Einrichtung aus Holz ist modern – überall zu finden ist der Specht. Sei es auf den Rückenlehnen der neuen Stühle oder auf den Türen. Doch auch ein alter Specht auf einem Deckengemälde durfte bleiben: „Vielen ist erst nach der Renovierung aufgefallen, dass das Gemälde überhaupt auf der Decke ist“, schildert Philipp Gruber-Stadler, der hier aufgewachsen ist. Was der Name des Hauses „Zum grünen Specht“ bedeutet? In früheren Zeiten konnten viele Menschen nicht lesen, der Specht an der Fassade diente als Orientierungssymbol, erklärt der Hausherr.

1000 Jahre altes Haus

„Die Einrichtung war schon in die Jahre gekommen, es war Zeit für etwas Neues“, sagt Gruber-Stadler, der das Haus in vierter Generation führt. Vielleicht war es auch schon davor in Familienbesitz, ganz klar ist das nicht: „Es ist geplant, dass wir die Geschichte genauer aufarbeiten“, so Gruber-Stadler. Zu erzählen hat das Haus mit der grünen Fassade bestimmt genug: „Es ist circa 1000 Jahre alt“, berichtet der 39-Jährige, dessen Partnerin ebenfalls im Betrieb tätig ist. Die aus Ungarn stammende Fruzsina Toth sammelte Gastroerfahrung im In- und Ausland, von der Schweiz bis nach China. Von ihren gemeinsamen Reisen bringen die beiden gerne Ideen und Rezepte mit nach Oberzeiring: vom Ceviche aus Peru bis hin zur Creme Catalana aus Spanien.

Dauerbrenner im Specht

Die Speisekarte verändert sich entsprechend, aber natürlich gibt es auch Dauerbrenner wie den Specht-Burger, das Wiener Schnitzel oder die Beuschlsuppe. Vor zwölf Jahren übernahm der leidenschaftliche Koch die alteingesessene Gaststätte von seinen Eltern Theresia und Ewald. „Meine Mutter ist noch immer eifrig im Einsatz, sie ist die gute Seele.“ Schon als Kind hatte er den Wunsch, eines Tages den Gasthof zu führen: „Ich habe immer gesagt, ich brauche nicht in die Schule gehen, ich werde gleich Koch“, schmunzelt Gruber-Stadler, der wie Fruzsina Toth ebenfalls an verschiedenen Orten in der Spitzengastronomie gearbeitet hat.

Essen und Wein

Die 32-Jährige ist für das Service zuständig, als Diplom-Sommelière berät sie auch gerne in Sachen Wein. Die Speisen aus vorwiegend regionalen Produkten gepaart mit dem passenden Wein genießen unter anderem Durchreisende und Kurgäste wie auch Einheimische.

Drei Monate war der Specht für die Umbauarbeiten geschlossen. „Jetzt ist alles heller und freundlicher“, sagt Toth. Ob sie im Zuge der Arbeiten etwas Besonderes entdeckt haben? „Ja, eine Mahnung meines Opas aus den 60er-Jahren. Ob sie je beglichen wurde, kann ich nicht sagen“, lacht Philipp Gruber-Stadler. Seine Vorfahren haben einst dafür gesorgt, dass der Betrieb ausgebaut wurde. „Wir haben zusätzlich in einem anderen Gebäude Gästezimmer. Meine Großmutter hat das Haus damals erworben.“

Der Gasthof selbst zählt 75 Sitzplätze, auch im Außenbereich gibt es ein paar Tische. Eines ist Gruber-Stadler und Toth besonders wichtig zu betonen: „Jeder ist willkommen.“