Der Familienvater (42) erledigte diesen Juni Mäharbeiten auf der A2. Ein Asfinag-Lkw schirmte den Mähzug ab, mit eingeschaltetem Drehlicht und Richtungspfeil sollte er Autofahrer auf die Arbeiten aufmerksam machen und das Team schützen. Doch das Unglück nahm seinen Lauf. Der Lenker eines Sattelschleppers krachte mit solcher Wucht in das Absicherungsfahrzeug, dass dieses den 42-Jährigen erfasste und tötete.

Das war der zweite Asfinag-Mitarbeiter binnen eineinhalb Jahren, der sein Leben im Dienst auf der Autobahn verloren hatte. Just in dem Monat, als die Autobahngesellschaft ihre Kampagne mit Plakaten aus dem Kindermund gestartet hat: „Mein Papa arbeitet für Dich. Danke, dass Du aufpasst.“

150 Unfälle an Asfinag-Baustellen

„Wir zählen jährlich rund 150 von Lenkern verursachte Unfälle in unseren Baustellenbereichen, fünf davon mit Verletzungen oder Todesfolge bei unseren Mitarbeitern“, kennt Asfinag-Verkehrssicherheitsexperte Bernhard Lautner die Zahlen hinter Schmerz und Trauer. Nun soll der Fuhrpark um ein neues Kamera-System mit Künstlicher Intelligenz dahinter aufgerüstet werden, um solche Unfälle zu vermeiden.

„CollisionEye“ sichtet die Verkehrslage und wertet aus, ob das Fahrverhalten des Lenkers zu einem Kollisionsrisiko führt. „Ist das der Fall, dann löst das System in einem Funkempfänger des Arbeiters einen Vibrationsalarm aus und die Hupen am Asfinag-Fahrzeug .“ Dies soll den Lenker aufmerksam machen, in erster Linie aber die Arbeiter warnen, damit sie sich in Sicherheit bringen können. „Die Kamera erfasst das heranfahrende Fahrzeug ab einer Entfernung von 300 Metern“, erläutert Michael Zeilinger-Moschny, Projektmanager beim österreichischen Hersteller Eyyes.

Die Testfahrten auf dem Öamtc-Gelände im niederösterreichischen Teesdorf, zeigen wie rasch es gehen kann. Eine kurze Unaufmerksamkeit und schon steht der Asfinag-Lkw direkt vor unserer Schnauze. Die Hupe geht Sekunden davor los, wir können gerade noch ausweichen, die Arbeiter springen dahinter über die Leitplane in den Grünstreifen.

„Ein Drittel der Unfälle auf Autobahnen und Schnellstraßen passiert aufgrund von Unachtsamkeit, zumeist wegen des Handys“, weiß Asfinag-Pressesprecher Walter Mocnik. In den ausgewerteten Unfällen an Asfinag-Baustellen sind es sogar 40 Prozent der Kollisionen. Neun Fahrzeuge aus dem Fuhrpark sind in einer Testphase schon mit CollisionEye ausgestattet, 20 weitere werden folgen. Allein im Juni hat das System schon zehn Beinahe-Unfälle entschärfen können.

Auch Pannenfahrer ist ums Leben gekommen

Auch der Öamtc ist bei den Tests an Bord, bestätigt Harald Feichtinger, Leiter der Mobilen Dienste des Autofahrerclubs: „Elf Systeme sind schon installiert, 20 weitere folgen. Ziel ist es, mittelfristig den gesamten Fuhrpark an Pannenfahrzeugen aufzurüsten, wenn die Tests weiter so gut verlaufen.“ Auch der Öamtc hatte erst im Herbst 2024 einen auf der Autobahn getöteten Pannenfahrer zu beklagen.

Bei den Testfahrten vor den Kamerateams heimischer Medien funktioniert das System, weicht der Lenker mit dem Kleinbus in letzter Sekunde aus, haben die Asfinag-Arbeiter hinter den Absicherungswagen den Besen fallen gelassen und das Weite gesucht.

„Meine Mama arbeitet für Dich. Danke, dass Du aufpasst“, steht auf dem Plakat an der A2, über die wir mit 130 Sachen die Heimreise antreten. Nur ein kurzer Blick aufs Smartphone und wir hätten es übersehen. Die Experten von Asfinag und Öamtc wissen: In Fragen der Verkehrssicherheit muss man immer den Faktor Mensch als Risiko einbeziehen – und daher technisch aufrüsten, wo es möglich ist.