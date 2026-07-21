Geduld brauchte man am Dienstag in der Steiermark auf der A 2 Südautobahn: Nach dem verkeilten Lkw zwischen Schäffern und Pinggau am Vormittag kam es auch am Dienstagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall. Gegen 16 Uhr kollidierten ersten Informationen zufolge bei der Abfahrt Gleisdorf West in Fahrtrichtung Wien vor dem Baustellenbereich mehrere Pkw. Die Freiwilligen Feuerwehren Gleisdorf, Ludersdorf und Nestelbach bei Graz rückten mit rund zehn Fahrzeugen zum Einsatzort aus.

Es galt, eine eingeklemmte Person zu retten, die anschließend mit dem Notarzthubschrauber ins Spital gebracht wurde. Außerdem dürften weitere Personen unbestimmten Grades verletzt worden sein. Auch ein bodengebundener Notarzt, mehrere Rettungswagen, die Polizei sowie die Asfinag und ein Abschleppunternehmen standen im Einsatz.

Auch der Notarzthubschrauber landete auf der Autobahn © FF Gleisdorf

Kilometerlanger Stau im Pendlerverkehr auf A 2

Gegen 17.30 Uhr konnten die Einsatzkräfte wieder abrücken. Im Zuge der Aufräumarbeiten hatte sich im Pendlerverkehr ein kilometerlanger Rückstau gebildet, der bis Hart bei Graz zurückreichte. Die Antenne Steiermark berichtete von bis zu einer Stunde Zeitverlust. Für die Landung des Hubschraubers musste die Autobahn kurzzeitig auch gänzlich gesperrt werden. Bis etwa 18.30 Uhr hatte sich der Stau wieder aufgelöst.