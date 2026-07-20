Auf der A2 Fahrtrichtung Wien kam es im Baustellenbereich zwischen Gleisdorf Süd und der Raststation Arnwiesen Montagfrüh zu einem Verkehrsunfall. Gegen 4.50 Uhr war ein Pkw aus ungeklärter Ursache gegen die Betonleitwand gefahren und hatte sich daraufhin überschlagen. Das Fahrzeug blieb auf der Seite liegen. Die beiden Insassen wurden dabei unbestimmten Grades verletzt und konnten sich nicht selbstständig aus dem Fahrzeug befreien.

Die Feuerwehr barg die Verletzten aus dem umgekippten Fahrzeug © FF Hofstätten an der Raab

Die Feuerwehren Hofstätten an der Raab und Gleisdorf waren mit mehreren Fahrzeugen und 33 Personen im Einsatz. „Wir haben die Windschutzscheibe rausgeschnitten und die beiden Verletzten so aus dem Fahrzeug geholt“, berichtet Kommandant-Stellvertreter Andreas Kulmer von der FF Hofstätten an der Raab. Die Verletzten wurden vom Roten Kreuz in das LKH Graz eingeliefert.

Stau bis vor Gleisdorf West

Das Fahrzeug wurde mittels Kran von der Unfallstelle gehoben und danach von einem Abschleppdienst abgeschleppt. Neben den beiden Feuerwehren war auch der Notarzt, das Rote Kreuz und die Polizei im Einsatz. Der genaue Unfallhergang muss erst ermittelt werden.

Für die Dauer des Einsatzes war der rechte Fahrstreifen der Autobahn gesperrt © FF Hofstätten an der Raab

Der rechte Autbahn-Fahrstreifen war für die Unfallbergung eineinhalb Stunden gesperrt. Im Frühverkehr bildete sich rasch ein kilometerlanger Rückstau bis kurz nach der Abfahrt Gleisdorf West. Um 6.20 Uhr konnte der Einsatz beendet werden.