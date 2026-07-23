Eigentlich hätte sich Speerwerferin Victoria Hudson bei den Staatsmeisterschaften in Innsbruck am kommenden Wochenende den Feinschliff für die Europameisterschaft in Birmingham holen sollen, um dort den Titel erfolgreich zu verteidigen. Doch kurz vor der Reise nach Innsbruck sagte Hudson ab, der Grund ist ein erfreulicher.

Die 29-jährige Niederösterreicherin ist schwanger und erwartet im Jänner zusammen mit ihrem Freund, Feuerwehrmann Gregor, ihr erstes Kind. „Ich freue mich auf mein privates Glück, werde das Training natürlich entsprechend anpassen. Wettkämpfe sind heuer keine mehr geplant. Ich denke noch nicht an Rücktritt. Ich will meine sportliche Karriere nach der Babypause fortsetzen. Ja, Los Angeles 2028 bleibt für mich weiter ein großes Karriereziel“, erklärte sie.