Vorbei die Zeit, in der die HSG Lipizzanerheimat eher um den Verbleib in der Klasse als um den Titel mitgespielt hat. „Wenn wir in dieser Saison nicht Meister werden, dann in der nächsten“, sagt Präsident Otto Kresch. In der altehrwürdigen Halle zu Bärnbach, die nach dem Jahreswechsel auch dank des Zutuns von Mäzen Kresch in der Höhe von zwei Millionen Euro ein intensives Face-Lifting erhalten soll, wurde zum Einläuten der kommenden Spielzeit geladen. Und schnell war erkennbar: Es hat sich einiges getan im „Bezirk“. „Es hat wesentliche Änderungen gegeben und wir haben uns alle sehr bemüht und dadurch ist es möglich, dass wir eine tolle Mannschaft haben“, sagt Kresch. Trainer János Gyurka (64) soll für Glanz sorgen, der an die Meisterjahre unter seiner Führung anschließen soll. 1999 und 2000 führte der Ungar die Weststeirer zum Meistertitel und 2001 auch zum Cupsieg. „Wir wollen in das Play-off kommen und den Nanchwuchsspielern so viel Spielzeit geben, wie möglich. Das ist eine schwere Aufgabe, aber nicht unmöglich“, sagt der Trainer.

Seit den goldenen Jahren hat die einstige Handballhochburg oft gelitten. In der abgelaufenen Saison wurde mit dem Einzug in das Viertelfinale ein Schritt in die Richtung getan, die Präsident Kresch ausgegeben hat. Richten sollen es mehrheitlich Legionäre. Kristian Beciri, Ivan Horvat (verlängert), Domen Knez (Rückkehr), Tumi Rúnarsson, Pavle Petrović, Kenan Pajt, Jannis Kirchhoff (neu) sowie beide Keeper Jovo Budović und Doppelstaatsbürger Denis Strasek bilden das Gerüst. „Ja, das sind sehr viele Legionäre“, sagt Paul Langmann, der nun die Geschicke der Kampfmannschaft lenkt.

„Es braucht noch Zeit“

Doch sei diese Zahl nicht aus einer Laune heraus, sondern aus Notwendigkeit heraus gewachsen. Es gebe schlichtweg zu wenige gute heimische Spieler, um konkurrenzfähig zu sein, sagt Langmann: „Wir haben in den entsprechenden Altersgruppen ein Loch. Aber das gibt es in der gesamten Steiermark. Gute junge Österreicher sind rar.“ Schwache Jahrgänge im Verein hätten zu dieser Situation geführt. So sei es immer schwieriger, Jugendliche zu finden, „die sich für den Leistungssport committen. Denn auch die Schule wird immer fordernder. Und es ist auch nicht viel Geld im Handball zu verdienen. Daher entscheiden sich auch viele Talente gegen den Sport“.

Die Menge an Legionären wird das freilich nicht ändern, doch zieht Erfolg auch an und motiviert. Das Problem bedarf allerdings einer langfristigen Lösung. „Es kommen bei uns gute Jahrgänge nach. Aber die brauchen ihre Zeit.“ Der Schritt vom Jugendspieler zum Spieler der Kampfmannschaft würde auch ob der körperlichen Voraussetzungen zwei, drei Jahre brauchen. Für Kresch ist der Nachwuchs ein großes Thema: „Ich liebe unsere Legionäre, aber wir müssen schauen, dass Einheimische langsam wieder nachkommen. Doch da muss man Geduld haben.“

Dass mit Leo Langmann und Paul Kreidl zwei Heimische auf dem linken Flügel spielen, ist ebenso ein Lichtblick wie Alexander Gollner. Mit Liam Eichinger schaffte es jüngst wieder einmal ein Weststeirer in einen Nachwuchskader des ÖHB. „Um in den Top acht der heimischen Liga zu sein, braucht es die Bereitschaft der Spieler, zehn bis zwölf Mal in der Woche in der Halle zu sein und zu trainieren“, sagt Langmann. Diese Bereitschaft sei immer seltener gegeben, und zudem kämpfe man im Westen gegen die Anziehungskraft und die Möglichkeiten der Großstädte an. Die HSG Graz wird unterdessen mit maximal vier Legionären, und die BT Füchse mit drei Legionären spielen. Die Obersteirer sicherten sich jüngst mit Marc Gaydusek einen rot-weiß-roten Rohdiamanten am Flügel von Ligakonkurrenten Krems.