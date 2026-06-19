Ein Schulterschluss wie dieser ist ein absolutes Novum in der Sportszene. Und geht es nach den Betroffenen, ist er nicht nur einzigartig, sondern überaus dringend: Neun Bundesligavereine aus Graz machen gemeinsame Sache, um fünf Forderungen an die künftige Stadtregierung zu richten. Der Termin der Präsentation von vier kurzfristigen sowie einer langfristigen Forderung war exakt zehn Tage vor der Gemeinderatswahl am 28. Juni alles andere als zufällig gewählt: Man müsse Fehlentwicklungen entgegenwirken. Dabei betont Bernd Vollmann, der Manager des Meisterteams der Graz 99ers, dass dies keine Fehlersuche, keine Kritik an der aktuellen Stadtregierung sei: „Es ist viel falsch gelaufen. Aber wichtig ist die Zukunft. Das ist ein Appell an die nächste Stadtregierung. Wir wollen vor den Wahlen keine Parteipolitik machen!“

Wie so oft geht es um das Geld. Doch was die erste, logische Forderung nach mehr Budget betrifft, bekräftigen die Vertreter der Sportvereine, dass es hier nicht um zusätzliche Mittel geht. Denn: In der 2019 vom Gemeinderat beschlossenen „Sportstrategie 2030“ war das nun eingeforderte Budget schon – einstimmig – beschlossen und zugesichert worden. Dieser Beschluss, das Budget ab 2021 auf fünf Millionen zu erhöhen und zu indexieren, wurde aber nicht eingehalten. Zuletzt schrumpfte es gar auf 4,5 Millionen Euro. „Eigentlich ist es traurig, dass wir zu diesem Thema alle Vereine mobilisieren müssen“, sagt Thomas Tebbich, der Geschäftsführer Wirtschaft des SK Sturm, und meint weiter: „Aber es funktioniert nur mit einem massiven Wachrütteln der Stadtpolitik, um zu zeigen, dass wir auf lange Sicht einem massiven, gesundheitlichen Thema entgegenblicken. Das wird unterschätzt.“

Die Infrastruktur muss mit der Bevölkerung mitwachsen

Die Sport-Infrastruktur ist ein nicht minder wunder Punkt für Vereine – nicht nur der Bundesligisten, sondern aller Grazer Vereine. Dazu passt die Darstellung von GAK-Geschäftsführer Lukas Kokail: Graz sei in der letzten Funktionsperiode der Stadtregierung um so viele Menschen „gewachsen“, wie die Bezirkshauptstadt Voitsberg groß ist. „Nun stelle man sich Voitsberg vor ohne Freibad, ohne zwei Tennisplätze, ohne Fußballplätze, Boulderanlage, und und und“, sagte Kokail. Gefordert wird, dass die Infrastruktur die Größe, Anzahl und Flächen betreffend mit der Bevölkerung mitwachse. Der Status quo führt die Probleme vor Augen: zu wenige Hallen, kaum Trainingszeiten, zu große Trainingsgruppen – und vereinzelt gar dadurch notwendige Aufnahmestopps. Auch aus dem Sozialtopf sowie aus dem Pflegekostenbereich fordern die Vertreter der Vereine Geld. Eine Investition in den Sport, so die Argumentation, ist eine Investition in die Gesundheit. Zudem leistet der Sport „Inklusions- und Integrationsarbeit auf höchstem Niveau“ sowie einen wertvollen Beitrag zur Gleichberechtigung: „Wir sind auf einem guten Weg, dürfen da jetzt aber nicht stehen bleiben“, sagt Maria Repelnig vom Frauen-Basketball-Verein UBSC-DBBC Graz.

In der Grazer Sportlandschaft geht die Schere immer weiter auf: Während Kosten explodieren und Mieten steigen, werden öffentliche Gelder teils drastisch reduziert. Große Vereine fangen dies besser ab als kleine, für die dies existenzbedrohend ist. Auch der Breitensport leidet. Vor allem diesen soll die Forderung einer Umverteilung des Sport- und Kulturbudgets entsprechend der gesellschaftlichen Relevanz entlasten: Die Gelder sollen basierend auf einer Evaluierung gerecht auf Sport und Kultur aufgeteilt werden. „Ich weiß, dass ich dafür attackiert werde, aber dazu stehe ich. Das ist historisch gewachsen, da ist man einmal falsch abgebogen und so wird weitergemacht“, sagt 99ers-Manager Vollmann.

Die Verantwortlichen schilderten aber nicht nur Probleme, sondern liefern – aus ihrer Sicht – gut begründete Lösungsvorschläge, auf die sie von der Politik gerne Antworten hätten. Die Kleine Zeitung forderte die Spitzenkandidaten auf, zu den Forderungen Stellung zu beziehen. Wir berichten weiter.