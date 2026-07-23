Ein sichtbares Zeichen gegen Gewalt an Frauen setzen der Soroptimist International Club Lavant/Wolfsberg und das Landeskrankenhaus Wolfsberg mit der Aufstellung von fünf Bänken im Eingangsbereich des Krankenhauses. Ausgestattet sind sie mit QR-Codes, die direkt zu Hilfs- und Notfallangeboten für von Gewalt betroffene Frauen und Mädchen führen. Damit sollen Betroffene und Angehörige niederschwellig auf Unterstützungsangebote aufmerksam gemacht werden.

Die Aktion knüpft an die Präventionskampagne „Orange Bank – kein Platz für Gewalt gegen Frauen“ an. Bereits 2023 wurde auf Initiative von Barbara Oberwalder und Vizebürgermeisterin Michaela Lientscher (SPÖ) im Kapuzinerpark die erste orangefarbene Bank in Wolfsberg aufgestellt.

Die aktuelle Präsidentin des Soroptimist International Club Lavant/Wolfsberg, Margit Sablatnig, und Barbara Oberwalder griffen das Projekt erneut auf und konnten in Zusammenarbeit mit dem Direktorium des Landeskrankenhauses Wolfsberg die Umsetzung eines weiteren wichtigen Schrittes setzen. Unterstützt wurde die Initiative von Pflegedirektorin Uta Kolussi, der Kaufmännischen Direktorin Margit Schratter, der Medizinischen Direktorin Sonja-Maria Tesar sowie Lientscher, die auch als Ärztin am LKH Wolfsberg tätig ist.

Die Botschaft der Initiative: Gewalt an Frauen hat keinen Platz in unserer Gesellschaft. Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass Hilfe verfügbar ist und rasch in Anspruch genommen werden kann. Ein Leben frei von Gewalt sei ein grundlegendes Menschenrecht